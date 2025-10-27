Siracusa, trasparenza e legalità in politica: oggi sit-in

Sit-in oggi pomeriggio alle 16,30 all’altezza di via Franca Maria Gianni 76, sul tema della trasparenza e della legalità della questione morale e politica nella città di Siracusa

Interverrà alle 17 l’onorevole Ismaele La Vardera , sotto scorta dall’11 ottobre scorso per avere denunciato infiltrazioni mafiose nella gestione della spiaggia di Mondello

L’iniziativa lanciata da Civico4, ControCorrente, PCI, Comitato Siracusa Rialzati. Gli argomenti e i temi che saranno trattati: affidamento area via Franca Maria Gianni (richiesta ritiro determina 4630 del 22 settembre 2025), inchiesta Cassibile (richiesta rotazione funzionari indagati e dimissioni consiglieri coinvolti), esposti su CCR (richiesta chiusura e delocalizzazione CCR Cassibile), Aretusacque (richiesta azzeramento compensi Consiglio di sorveglianza e inserimento rappresentante Forum dell’acqua pubblica), modifica Pudm (richiesta restituzione ai cittadini di vari tratti della costa e accessi al mare), affidamenti diretti (richiesta ricorso ad avvisi pubblici e manifestazioni d’interesse), vicenda Cittadella (richiesta commissione d’inchiesta su campi da tennis), qualità dell’aria e dell’acqua (richiesta pubblicità dei dati dell’aria e dell’acqua, collegamento scarico reflui a nord della città), varie ed eventuali.