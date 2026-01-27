Siracusa, trasporto scolastico: pubblicato l’avviso per il contributo alle famiglie con disabili

Sul sito istituzionale del Comune (www.comune.siracusa.it) è stato pubblicato l’avviso per l’accesso a un contributo una tantum sulle spese di trasporto scolastico sostenute dalle famiglie con figli con disabilità o, comunque, privi di autonomia. Ne dà notizia il vice sindaco e assessore all’Istruzione, Edy Bandiera.

Si tratta di somme provenienti dal Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi. L’aiuto economico verrà assegnato in relazione alla frequenza effettiva della scuola. Gli altri requisiti richiesti sono la residenza nel Comune di Siracusa e il possesso della certificazione di disabilità degli studenti (ai sensi della legge 104 del ‘92) oppure di riconoscimento dell’invalidità civile con assegno di accompagnamento o indennità di frequenza.

“Questa – afferma l’assessore Bandiera – è una notizia importante e molto attesa dalle famiglie interessate e dagli studenti con fragilità, che potranno beneficiare anche quest’anno di un supporto economico concreto per accedere alle attività scolastiche. La nostra amministrazione, con il sindaco Francesco Italia in testa, si impegna costantemente a garantire pari opportunità e inclusione per tutti. L’avviso in questione è un passo utile e concreto in tale direzione”

Le domande devono essere presentate inviandole al settore Istruzione entro l’1 marzo prossimo. La presentazione deve avvenire esclusivamente on line, utilizzando le credenziali Spid, Cie o Cns, e compilando il form disponibile sul portale del Comune di Siracusa. Devono essere corredate dalla copia dei documenti di riconoscimento del richiedente e dell’alunno; dalla copia dei verbali dell’accertamento della disabilità o dell’invalidità con assegno di accompagnamento o indennità di frequenza; da altro certificato che attesti l’invalidità. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Siracusa.