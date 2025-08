Siracusa, trasporto urbano. Cavallaro: “bus puntuali, ma bisogna migliorare prezzi e orari”

“Sabato scorso ho provato personalmente il servizio di trasporto urbano per spostarmi con la mia famiglia dalla zona di viale Zecchino verso Ortigia. Ho raccontato il mio viaggio sulla pagina Facebook con 3 dirette, per rendere partecipi tutti i cittadini. Per scegliere orario e linea ho usato Google Maps. Ho riscontrato corse puntuali, autobus puliti con aria condizionata. Ho preso il bus intorno alle 17 e ho fatto ritorno a casa per le 20.30, usando la linea 127 da piazza Euripide, assistendo anche alle richieste della turista, delusa nell’apprendere che quella delle 20.30 era l’ultima corsa”.

Questa l'analisi sui mezzi pubblici di Paolo Cavallaro, capogruppo Fratelli d'Italia.





“Il sistema è facile da usare e gli autobus sono puntuali, ma è chiaro che l’assenza di corsie preferenziali lo rende incompatibile con i ritmi frenetici di chi lavora. È certamente utile, invece, per lo svago e il divertimento, e soprattutto nel fine settimana”, dice Cavallaro.

Ecco le criticità messe in luce:

“Il biglietto è unico per ogni viaggio, non sono previsti sconti per famiglie né biglietti di media durata per più corse o per la mezza giornata. Il sistema non è utile per chi vuole spostarsi da Ortigia verso le altre zone della città nelle ore serali, in quanto le ultime corse si fermano alle 21 circa. – spiega Cavallaro – È mia intenzione portare all’attenzione della quarta commissione consiliare lo studio della problematica. Oltre che prevedere biglietti convenienti, per non superare l’attuale quantità di chilometri del servizio, occorre sopprimere le corse meno trafficate e diurne per attivarne altre nelle ore serali fino almeno a mezzanotte o l’una di notte. Solo così possiamo ridurre fortemente il numero delle autovetture in fila per entrare nel centro storico e migliorare la viabilità cittadina serale e notturna. Il prossimo anno verrà avviato il nuovo servizio di trasporto urbano pluriennale, che supererà quello provvisorio affidato alla Sais. Diventa fondamentale pensare alle corsie preferenziali, programmandone l’istituzione in largo anticipo per consentire ai cittadini di cambiare abitudini e adattarsi alle novità. – e poi conclude – Diventa indispensabile, altresì, superare tutte le criticità riscontrate da me e da tutti i cittadini che lo stanno sperimentando. Non c’è dubbio che un buon sistema di trasporto urbano migliori non solo la vivibilità ma anche il livello di serenità dei cittadini, molto spesso sottoposti allo stress necessitato dalla ricerca di posti auto e da interminabili file”.