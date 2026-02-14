Siracusa, trattamento di Epilessia e disordini neuro cognitivi da lesioni cerebrali: due nuovi centri specialistici all’ospedale Rizza

Nell’ambito del potenziamento dell’offerta sanitaria neurologica provinciale, l’Asp di Siracusa ha istituito due nuovi Centri specialistici di livello avanzato nella Unita operativa dipartimentale di Neurologia Territoriale, guidata da Enzo Sanzaro, ubicata nel presidio ospedaliero Rizza di viale Epipoli a Siracusa. Tale iniziativa si inserisce nel più ampio programma aziendale di miglioramento dei percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alle patologie neurologiche complesse.

Si tratta del Centro per lo Studio e il Trattamento dell’epilessia, sotto la guida di Milena Sgandurra, orientato alla presa in carico globale dei pazienti affetti da epilessia attraverso un approccio multidisciplinare e l’impiego di metodologie diagnostiche avanzate. L’obiettivo è garantire una valutazione specialistica approfondita e l’impostazione di percorsi terapeutici personalizzati.

Il secondo Centro, sempre all’interno della medesima struttura del presidio di viale Epipoli, è dedicato ai disordini neuro cognitivi conseguenti a lesioni cerebrali, è coordinato da Linda Marturano ed è dedicato ai pazienti con compromissioni neuro cognitive derivanti da eventi patologici come ictus, traumi cranici ed encefaliti. Le attività includono valutazioni neuropsicologiche approfondite, follow-up specialistici e la definizione di programmi riabilitativi mirati.

L’accesso ai due Centri di secondo livello avviene previa prima visita neurologica effettuata in uno degli ambulatori neurologici attivi sul territorio provinciale, garantendo un’appropriata selezione dei casi e la strutturazione del percorso diagnostico-terapeutico viene definita nell’ambito delle attività del Gruppo Neurologico aziendale coordinato da Enzo Sanzaro. Sarà lo specialista neurologo territoriale o ospedaliero a indirizzare i pazienti verso i Centri.

Nei due Centri è possibile effettuare approfondimenti clinici di maggiore complessità, indagini strumentali avanzate e definire percorsi terapeutici mirati, appropriati e personalizzati. L’attivazione di queste strutture rappresenta un significativo potenziamento della rete neurologica provinciale, migliorando la presa in carico dei pazienti con patologie complesse e assicurando un percorso assistenziale uniforme ed efficace per tutta l’utenza della provincia di Siracusa.