Siracusa, trattore si ribalta nei pressi del fiume Cassibile: strada chiusa in entrambe le direzioni

Ribaltandosi il mezzo ha perso gran parte del carico. Non ci sarebbero feriti ma per ripristinare le condizioni di sicurezza si è reso necessario chiudere il tratto stradale

Un trattore ribaltato foto di repertorio

A causa di un incidente autonomo che ha coinvolto un mezzo pesante, attualmente è chiuso al traffico un tratto della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, al km 394,150, in entrambe le direzioni, nel territorio di Siracusa.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo – un trattore stradale di grandi dimensioni – per cause ancora in fase di accertamento si è ribaltato disperdendo sulla carreggiata una parte consistente del carico trasportato. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra Cassibile e il Ponte sul fiume Cassibile.

L’impatto non avrebbe provocato feriti, ma la situazione ha reso necessario l’intervento di più pattuglie della Polizia Municipale, impegnate nei rilievi e nella gestione del traffico, che al momento risulta interdetto nel tratto interessato. La viabilità è stata deviata su viale dei Lidi, sulla SP 12 e in direzione dell’autostrada.

Sul posto anche le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza l’area, rimuovere il carico disperso e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.


