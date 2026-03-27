Siracusa, tre alunni del Wojtyla-Chindemi ammessi alla finale dei campionati matematici della Bocconi

Grande risultato per l’istituto comprensivo K. Wojtyla -S. Chindemi. Sono stati comunicati ufficialmente i nominativi degli alunni ammessi alla finale dei Campionati internazionali dei Giochi matematici della Bocconi. I ragazzi, tutti studenti della scuola secondaria di primo grado, hanno raggiunto questo importante traguardo dopo aver superato tre fasi estremamente selettive: gli Ottavi di Finale e i Quarti di Finale e la Semifinale, le prime due svolte online e l’ultima effettuata al Liceo Scientifico Corbino.

Un percorso impegnativo che ha messo alla prova non solo le loro abilità matematiche, ma anche la loro logica, creatività e capacità di problem-solving. Solo i primi dodici per la C1(1^ e 2^ media) e i primi sei per la C2 (3^media) si classificano per Milano. Ebbene possiamo esserne fieri perché ben due alunni per la categoria C1, e un alunno per la categoria C2, sono del nostro istituto. La Finale si svolgerà il prossimo 30 maggio a Milano, proprio nella sede della prestigiosa Università. A loro, adesso il compito di portare la bandiera dell’Istituto a Milano dove, oltre a giocarsi l’accesso alla finalissima internazionale, i tre ragazzi vivranno la bellissima esperienza da condividere con coetanei provenienti da tutta Italia ed avere un primo assaggio di un ambiente universitario di ampio respiro come quello dell’Università Bocconi.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Stefania Bellofiore, e le referenti dei Giochi Matematici dell’Università Bocconi di Milano si sono complimentati con i tre alunni e hanno espresso grande soddisfazione per gli eccellenti risultati raggiunti.