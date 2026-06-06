Siracusa, tre giorni di fede e riflessione con “San Sebastiano per una pace disarmata e disarmante”

Siracusa si prepara a vivere tre intense giornate dedicate alla spiritualità, alla riflessione e alla testimonianza cristiana. Dal 19 al 21 giugno, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Lucia alla Badia, si svolgerà l’iniziativa “Con San Sebastiano per una pace disarmata e disarmante”, promossa dalla Parrocchia Metropolitana “Natività di Maria SS.” insieme al Comitato di San Sebastiano.

Per l’occasione sarà eccezionalmente aperta la nicchia che custodisce il prezioso simulacro di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale e compatrono della città di Siracusa, offrendo ai fedeli un momento di particolare devozione e raccoglimento.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sul valore della pace, prendendo esempio dalla figura di San Sebastiano che, da soldato dell’esercito romano, scelse di testimoniare la fede cristiana fino al martirio. Un messaggio quanto mai attuale, in un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali.

Il programma prenderà il via venerdì 19 giugno alle ore 19 con l’apertura della nicchia e la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Maurizio Aliotta, direttore dell’Ufficio Pastorale Diocesano per la Cultura e le Comunicazioni Sociali. A seguire, una riflessione corale sul tema “Sebastiano, da milite a testimone dell’amore”.

Momento centrale dell’evento sarà la giornata di sabato 20 giugno. Alle ore 11 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo metropolita di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, alla presenza del Corpo di Polizia Municipale e delle autorità civili e militari.

In serata, dopo la messa delle ore 19 presieduta da mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale, spazio all’incontro “Voci per la Pace. Parole, immagini e testimonianze”, occasione di confronto e approfondimento sul tema della pace e dell’impegno civile.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 21 giugno con le messe delle ore 11.30 e delle ore 19. Quest’ultima, presieduta da don Gianluca Belfiore, segnerà anche la chiusura della nicchia del simulacro di San Sebastiano. La celebrazione mattutina sarà invece guidata dal vicario generale dell’Arcidiocesi, mons. Sebastiano Amenta.

Nel corso delle giornate di sabato e domenica sarà inoltre distribuito ai fedeli il tradizionale pane votivo di San Sebastiano, segno di condivisione e devozione popolare che accompagna da sempre il culto del santo.