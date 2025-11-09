Siracusa, tre gol e tre punti: contro il Latina un segnale di vita

Tre gol e tre punti che valgono ossigeno puro. Il Siracusa di Marco Turati ritrova vittoria e fiducia battendo 3-1 il Latina al “Nicola De Simone”, al termine di una gara dominata per larghi tratti ma chiusa col fiato sospeso. Un successo pesante, che rilancia le speranze di salvezza e regala finalmente un pomeriggio di serenità a tifosi e squadra.

Il tecnico azzurro, con la panchina traballante dopo il ko di Giugliano, cambia qualcosa: Zanini confermato a destra, Gudelevicius in mezzo al posto di Frisenna, Guadagni e Valente sugli esterni alle spalle di Molina.

La partita si sblocca subito: dopo appena 32 secondi, una splendida azione corale porta Zanini al tiro dal limite e il destro preciso vale l’1-0. Il Siracusa parte forte e continua a spingere con convinzione, sfiorando il raddoppio con Cancellieri e Limonelli, mentre il Latina si affaccia in avanti solo nel finale di primo tempo con un timido tentativo di Parigi.

Nella ripresa la musica non cambia. Gli azzurri gestiscono e costruiscono: prima Guadagni e poi Molina vanno vicini al gol del 2-0, ma la palla non entra. Al 75’ arriva l’episodio che indirizza il match: Guadagni ruba palla in area a Pellitteri e viene steso. L’arbitro, dopo revisione Fvs, conferma il rigore che Parigini trasforma con freddezza per il 2-0.

Nel finale, con i cambi da entrambe le parti e un “De Simone” che spinge, il Siracusa arretra troppo e subisce la rete del 2-1 firmata Di Giovannantonio al 91’. È la tredicesima partita consecutiva con gol al passivo, ma stavolta non fa male. Perché, proprio all’ultimo respiro, Cancellieri si inventa una percussione centrale e con un sinistro secco chiude la gara sul 3-1.

Vittoria che non cancella i problemi ma riaccende la speranza. Il Siracusa resta in piena zona calda, ma ritrova morale, pubblico e un pizzico di convinzione. Domenica prossima a Picerno servirà confermarsi, perché solo la continuità può trasformare un lampo in vera rinascita.