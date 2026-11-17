Ancora un risultato importante per la Fim CISL Sicilia (Ragusa Siracusa) in chiave rinnovo delle RSU.
Completato, infatti, lo spoglio delle schede delle elezioni tra i lavoratori della Topnetwork, società che per conto del Comune di Siracusa opera nel settore dei tributi.
Tre i rappresentanti sindacali eletti in quota FIM Cisl. Le nuove RSU della federazione
territoriale dei metalmeccanici cislini, sono Lorella Correnti. Alessandro Agati e Linda Spadaro.
Delegazione motivata e pronta ad impegnarsi per affrontare le nuove sfide in capo al lavoro,
non ultima la scadenza contrattuale con decorrenza novembre.
A tal proposito le segreterie dei metalmeccanici unitariamente hanno chiesto un incontro al
Comune di Siracusa in merito a tale tematica.