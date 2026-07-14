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Cronaca Polizia municipale

Siracusa, tre incidenti con feriti in poche ore

di Luca Signorelli ·
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Mattinata intensa sulle strade siracusane, dove nel giro di poche ore si sono verificati tre incidenti con persone ferite in diverse zone della città e del litorale.

Il primo sinistro è avvenuto intorno alle 9 in via Immordini. Secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale, l’incidente sarebbe stato preceduto da una lite tra privati. Sul posto erano già intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per sedare il diverbio, mentre successivamente la Polizia Municipale ha eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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Circa un’ora dopo, alle 10 circa, un secondo incidente si è verificato in corso Umberto, dove è rimasto coinvolto un anziano alla guida di un ciclomotore. Anche in questo caso gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato gli accertamenti di rito per chiarire le cause del sinistro.

Il terzo episodio è avvenuto poco prima di mezzogiorno, verso le 12, in viale dei Lidi, a Fontane Bianche. Anche in questo caso si è trattato di un incidente con persone ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, il personale del 118 per prestare soccorso ai coinvolti e la ditta incaricata della bonifica della carreggiata per la rimozione di detriti e liquidi dispersi sull’asfalto.

Per tutti e tre gli incidenti sono in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire le rispettive dinamiche e ad accertare eventuali responsabilità.

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Luca Signorelli

Luca Signorelli

Giornalista pubblicista dal 2008, laureato magistrale in Comunicazione all'Università di Catania. Segue politica, amministrazione e società con uno stile diretto e analitico: traduce il linguaggio delle istituzioni in notizie utili al lettore.

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