Siracusa, tre interventi sulla viabilità: il Comune avvia le manifestazioni di interesse per i lavori

Il Comune di Siracusa ha avviato una serie di procedure preliminari per individuare le imprese che potranno essere invitate ai lavori di ripristino della viabilità in tre diverse aree della città. Le manifestazioni di interesse permetteranno all’Amministrazione di selezionare operatori qualificati da consultare nella fase successiva, prima dell’affidamento diretto previsto dalla normativa vigente.

Gli interventi riguardano Traversa Capo Passero, il tratto di intersezione tra via Franca Maria Gianni, via Melilli e via Buscemi, e infine la parte terminale della Traversa Serramendola. In tutti e tre i casi è previsto il rifacimento della pavimentazione stradale e la realizzazione di opere necessarie alla gestione delle acque meteoriche, al fine di migliorare la sicurezza e la funzionalità delle carreggiate.

Il primo intervento riguarda la Traversa Capo Passero, dove si procederà al rifacimento di circa 260 metri di sede stradale e alla sistemazione dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane.

Un secondo progetto riguarda lo snodo viario tra via Franca Maria Gianni (ex Belvedere di Scala Greca), via Melilli e via Buscemi, area ad alto flusso di traffico. Qui i lavori interesseranno un tratto di circa 150 metri, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e prevenire allagamenti attraverso nuovi sistemi di canalizzazione e smaltimento.

Infine, il Comune intende intervenire anche sulla parte finale della Traversa Serramendola (circa 140 metri), dove è previsto il ripristino del manto stradale e la realizzazione di opere idrauliche collegate al canale adiacente.

Per tutti e tre gli interventi, l’Amministrazione ha pubblicato avvisi di manifestazione di interesse rivolti alle imprese del settore. Non si tratta di un invito a partecipare a una gara, ma di un passaggio necessario per individuare gli operatori economici che possiedono i requisiti richiesti e che potranno essere successivamente invitati alla procedura di affidamento.

Le domande dovranno essere inviate entro il 12 dicembre 2025. Gli interventi rientrano in un più ampio programma di manutenzione e ripristino della viabilità comunale, finalizzato a migliorare la sicurezza delle strade e a risolvere criticità legate al deflusso delle acque meteoriche, tra le principali cause di deterioramento del manto stradale.