Siracusa, tre punti pesantissimi: Guida al 91’ piega il Gela e cancella il -7

Sport · Serie D

Più di una semplice vittoria. Siracusa-Gela valeva tre punti, ma per gli azzurri significava soprattutto la possibilità di cancellare finalmente il pesante -7 di partenza e portarsi a quota zero in classifica. E la squadra di Gaspare Cacciola ci riesce al termine di una partita combattuta, nella quale il Siracusa prima passa in vantaggio, viene raggiunto da un errore in costruzione e poi trova al primo minuto di recupero il gol del definitivo 2-1.

Al De Simone, in una serata finalmente giocata sotto le luci dei riflettori e con circa 1.500 spettatori sugli spalti, gli azzurri partono con l’atteggiamento giusto. Al 6′ arriva la prima conclusione, al termine di una buona azione sviluppata sulla sinistra. Il Siracusa prova a costruire, ma trova pochi spazi negli ultimi metri e allora cerca la soluzione dalla distanza.

Al 16′ è Lulli a impegnare severamente Colace con una potente conclusione dai 30 metri. Sul corner successivo Gigante ha una buona occasione, ma il suo sinistro termina alto.

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Gli azzurri continuano a fare la partita e al 28′ raccolgono finalmente i frutti della propria pressione. Splendida azione sulla sinistra di Aurino, che entra in area, salta due avversari e mette un pallone perfetto in mezzo. All’appuntamento arriva Pistone, che con il piatto destro non sbaglia: 1-0 Siracusa.

Il Gela prova a reagire e al 32′ Vogiatzis costringe Ferilli a una parata a terra su una conclusione dai 25 metri. Un minuto più tardi, sugli sviluppi di un corner, una carambola fa correre qualche brivido agli azzurri, con il pallone che esce di poco.

Il Siracusa, però, continua a costruire. Al 39′ ancora Aurino protagonista sulla sinistra: dopo essere entrato in area mette al centro, la difesa respinge e Di Stefano prova dal limite, trovando però una conclusione debole. Al 41′ altra bella azione corale, con Dalloro che calcia di esterno destro senza riuscire a impensierire Colace.

L’ultima emozione del primo tempo è ancora azzurra: al 44′ combinazione tra Guida e Dalloro, con quest’ultimo che sfiora il palo. Il Siracusa va al riposo avanti 1-0 tra gli applausi del De Simone.

Il Gela prova a cambiare qualcosa con un doppio cambio, ma è ancora il Siracusa a partire meglio. Al 47′ Gigante sfonda sulla destra e mette in mezzo per Guida, che però non riesce a trovare lo specchio con il colpo di testa.

Poi, al 52′, arriva l’episodio che cambia la partita. Il Siracusa si fa male da solo: Negro perde un pallone sanguinoso in fase di costruzione bassa e serve involontariamente Nardo, che dalla buona posizione non perdona e batte Ferilli. 1-1.

Gli azzurri accusano il colpo e per alcuni minuti fanno fatica a riorganizzarsi. La partita diventa anche più nervosa e agonisticamente intensa, con qualche entrata dura e diversi capannelli in campo.

Cacciola prova a cambiare l’inerzia della gara dalla panchina. Al 66′ entra Costanzo al posto di Gigante, poi al 72′ Forti e Cacciola rilevano Aurino e Di Stefano. Più avanti spazio anche a Ndiaye per Zakaria e, nel finale, a Milazzo per Dalloro.

Il Siracusa continua a cercare il gol della vittoria, ma sembra mancare sempre qualcosa negli ultimi metri. Lulli ci prova al 69′ su calcio piazzato, ma la conclusione è centrale e facile preda del portiere ospite.

Quando ormai sembra profilarsi il secondo pareggio consecutivo, arriva però la giocata che fa esplodere il De Simone.

È il 91′ quando il pallone arriva ad Angelo Guida. Il centravanti azzurro, al primo pallone realmente calciabile verso la porta, lascia partire un destro secco che non lascia scampo a Colace.

Una rete pesantissima, arrivata praticamente allo scadere, che permette agli uomini di Cacciola di conquistare la seconda vittoria consecutiva al De Simone e soprattutto di cancellare il -7 dalla classifica.

Gli azzurri salgono così a quota zero: il campionato, per il Siracusa, può finalmente cominciare. E lo fa con una squadra che, dopo il successo sull’Athletic Palermo e il pareggio di Vibo Valentia, trova un’altra vittoria, questa volta ancora più significativa perché arrivata in rimonta e all’ultimo respiro.

Il De Simone può festeggiare: Guida al 91′ regala al Siracusa tre punti che valgono molto più dei tre punti.