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Siracusa, tre rotatorie diventano definitive: Teracati, Santa Panagia e Pizzuta

di Luca Signorelli ·
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La rotatoria di via Teofane
La rotatoria di via Teofane

La sperimentazione ha dato buoni esiti, quindi tre rotatorie entrano definitivamente nell’assetto viario di Siracusa: viale Teracati, viale Santa Panagia e Pizzuta.

L’intervento più articolato riguarda viale Teracati e via Ettore Romagnoli. Il Comune considera conclusa la fase sperimentale e rileva che i risultati ottenuti hanno prodotto “un netto miglioramento” in termini di velocità, tempi di percorrenza e sicurezza. La rotatoria diventa quindi definitiva, con circolazione antioraria e precedenza ai veicoli già al suo interno. Contestualmente viene disposto lo spegnimento definitivo dei semafori all’incrocio tra Teracati e Romagnoli. La riorganizzazione interessa anche il nodo tra viale Teracati, via Necropoli Grotticelle e via Costanza Bruno, dove vengono realizzate aiuole spartitraffico e viene definitivamente spento l’impianto semaforico. Chi percorre Teracati in direzione Santa Panagia potrà continuare a svoltare a sinistra verso Necropoli Grotticelle, fermandosi e dando precedenza.

Le modifiche coinvolgono anche viale Paolo Orsi e via Francesco Saverio Cavallari. La rotatoria esistente viene trasformata in aiuola spartitraffico, mentre sia via Romagnoli sia via Cavallari diventano a senso unico in direzione viale Paolo Orsi. Per chi arriva da viale Augusto all’incrocio con Cavallari viene istituito l’obbligo di svolta a sinistra, mantenendo lo stop.

Cambiano inoltre alcune manovre agli incroci con Teracati: da via Costanza Bruno e da via Necropoli Grotticelle sarà obbligatorio dare precedenza e svoltare a destra su viale Teracati. Chi percorre invece Teracati in direzione corso Gelone potrà, all’altezza di Necropoli Grotticelle, proseguire dritto oppure svoltare a destra.

Diventa definitiva anche la rotatoria all’intersezione tra via Teofane, via Monte Frasca e via Monti Nebrodi. Anche in questo caso il Comune dichiara conclusa la sperimentazione, avviata con i lavori disciplinati dalle ordinanze del gennaio 2024 e del maggio 2025, rilevando un miglioramento della circolazione e della sicurezza. La percorrenza sarà antioraria, con precedenza a chi si trova già all’interno della rotatoria.

Il terzo provvedimento riguarda viale Santa Panagia, all’intersezione con via Ungheria e via Calatabiano. Qui viene istituita in via definitiva la regolamentazione attraverso rotatoria e aiuole spartitraffico. I lavori erano stati eseguiti nel 2025 nell’ambito degli interventi previsti per le rotatorie nel quartiere Tiche. Anche in questo caso la circolazione sarà antioraria e avrà la precedenza chi è già impegnato nella rotatoria.

Le nuove disposizioni diventeranno operative con l’apposizione della relativa segnaletica stradale. Per Teracati e per l’incrocio tra Teofane, Monte Frasca e Monti Nebrodi le ordinanze revocano i precedenti provvedimenti adottati durante la fase di sperimentazione, consolidando così gli assetti viari introdotti negli ultimi due anni.

Luca Signorelli

Luca Signorelli

Giornalista pubblicista dal 2008, laureato magistrale in Comunicazione all'Università di Catania. Segue politica, amministrazione e società con uno stile diretto e analitico: traduce il linguaggio delle istituzioni in notizie utili al lettore.

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