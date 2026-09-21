Siracusa, tre rotatorie diventano definitive: Teracati, Santa Panagia e Pizzuta

Attualità · Viabilità

La sperimentazione ha dato buoni esiti, quindi tre rotatorie entrano definitivamente nell’assetto viario di Siracusa: viale Teracati, viale Santa Panagia e Pizzuta.

L’intervento più articolato riguarda viale Teracati e via Ettore Romagnoli. Il Comune considera conclusa la fase sperimentale e rileva che i risultati ottenuti hanno prodotto “un netto miglioramento” in termini di velocità, tempi di percorrenza e sicurezza. La rotatoria diventa quindi definitiva, con circolazione antioraria e precedenza ai veicoli già al suo interno. Contestualmente viene disposto lo spegnimento definitivo dei semafori all’incrocio tra Teracati e Romagnoli. La riorganizzazione interessa anche il nodo tra viale Teracati, via Necropoli Grotticelle e via Costanza Bruno, dove vengono realizzate aiuole spartitraffico e viene definitivamente spento l’impianto semaforico. Chi percorre Teracati in direzione Santa Panagia potrà continuare a svoltare a sinistra verso Necropoli Grotticelle, fermandosi e dando precedenza.

Le modifiche coinvolgono anche viale Paolo Orsi e via Francesco Saverio Cavallari. La rotatoria esistente viene trasformata in aiuola spartitraffico, mentre sia via Romagnoli sia via Cavallari diventano a senso unico in direzione viale Paolo Orsi. Per chi arriva da viale Augusto all’incrocio con Cavallari viene istituito l’obbligo di svolta a sinistra, mantenendo lo stop.

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Cambiano inoltre alcune manovre agli incroci con Teracati: da via Costanza Bruno e da via Necropoli Grotticelle sarà obbligatorio dare precedenza e svoltare a destra su viale Teracati. Chi percorre invece Teracati in direzione corso Gelone potrà, all’altezza di Necropoli Grotticelle, proseguire dritto oppure svoltare a destra.

Diventa definitiva anche la rotatoria all’intersezione tra via Teofane, via Monte Frasca e via Monti Nebrodi. Anche in questo caso il Comune dichiara conclusa la sperimentazione, avviata con i lavori disciplinati dalle ordinanze del gennaio 2024 e del maggio 2025, rilevando un miglioramento della circolazione e della sicurezza. La percorrenza sarà antioraria, con precedenza a chi si trova già all’interno della rotatoria.

Il terzo provvedimento riguarda viale Santa Panagia, all’intersezione con via Ungheria e via Calatabiano. Qui viene istituita in via definitiva la regolamentazione attraverso rotatoria e aiuole spartitraffico. I lavori erano stati eseguiti nel 2025 nell’ambito degli interventi previsti per le rotatorie nel quartiere Tiche. Anche in questo caso la circolazione sarà antioraria e avrà la precedenza chi è già impegnato nella rotatoria.

Le nuove disposizioni diventeranno operative con l’apposizione della relativa segnaletica stradale. Per Teracati e per l’incrocio tra Teofane, Monte Frasca e Monti Nebrodi le ordinanze revocano i precedenti provvedimenti adottati durante la fase di sperimentazione, consolidando così gli assetti viari introdotti negli ultimi due anni.