Siracusa, tributi comunali: l’ex assessore Foti solleva dubbi sulla definizione agevolata

L’ex assessore comunale Alfredo Foti interviene sul tema dei tributi locali, sollevando interrogativi sulle eventuali misure che l’amministrazione comunale intende adottare per agevolare cittadini e commercianti.

“La domanda sorge spontanea: cosa farà l’amministrazione comunale in tema di tributi di propria esclusiva potestà, alla luce di una norma che riprende una facoltà inserita nello schema di decreto delegato per l’attuazione dell’articolo 14 della Delega fiscale?”, si chiede Foti.

L’ex assessore sottolinea che la norma assegna a enti locali e Regioni la possibilità di introdurre sui tributi e sulle entrate patrimoniali di propria competenza, con particolare attenzione ai crediti di difficile esigibilità, forme di definizione agevolata che prevedano l’esclusione o la riduzione degli interessi e, eventualmente, anche delle sanzioni. L’obiettivo, spiega, è favorire lo smaltimento dei crediti pregressi, ovvero i cosiddetti residui attivi.

La legge prevede l’emanazione di atti deliberativi previo parere dell’organo dei revisori contabili e l’adozione di un regolamento, che deve prevedere, entro un termine non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, l’adempimento di obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, con esclusione degli interessi e, dove previsto, delle sanzioni. La definizione agevolata può intervenire anche nei casi di procedure di accertamento già in corso o di controversie affidate alla giurisdizione tributaria in cui l’ente locale è parte.

“In conclusione – conclude Foti – l’Amministrazione Comunale adotterà forme di definizione agevolata per venire incontro ai cittadini e commercianti siracusani?”