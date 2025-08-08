Siracusa, trovati tre cani avvelenati alla Pizzuta: le associazioni pronte a denunciare

Triste scoperta questa mattina nel quartiere Pizzuta di Siracusa, dove almeno tre cani sono stati trovati avvelenati.

Sul posto sono intervenute le associazioni animaliste Leal e Balzoo Siracusa, che hanno documentato l’accaduto e annunciato, attraverso i propri canali social, l’intenzione di presentare una denuncia formale alle autorità competenti.





Le associazioni chiedono giustizia e interventi urgenti per evitare che simili atti crudeli si ripetano.