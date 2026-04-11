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Polizia di Stato

Siracusa, trovato con due bombe carta: denunciato

Un 40enne è stato trovato in possesso di due bombe carta contenenti ciascuno circa 50 grammi di esplosivo

Squadra mobile di Siracusa

Un 40enne è stato trovato in possesso di due bombe carta contenenti ciascuno circa 50 grammi di esplosivo

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Continua incessante l’opera della Polizia di Stato per contrastare la detenzione illegale di armi e di materiale esplodente a Siracusa e provincia.

In tale contesto operativo, ieri, agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno denunciato un quarantenne che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due bombe carta contenenti ciascuno circa 50 grammi di esplosivo.


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