Siracusa, trovato con due bombe carta: denunciato

Continua incessante l’opera della Polizia di Stato per contrastare la detenzione illegale di armi e di materiale esplodente a Siracusa e provincia.
In tale contesto operativo, ieri, agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa hanno denunciato un quarantenne che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due bombe carta contenenti ciascuno circa 50 grammi di esplosivo.
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