Siracusa, trovato con un ordigno rudimentale e 100 grammi di cocaina: arrestato

Nella mattinata di giovedì agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un ventottenne, già noto alle Forze dell’Ordine. Nel corso di un’attività investigativa finalizzata al contrasto della detenzione di esplosivi e di sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’indagato, che è stato trovato in possesso trovato in possesso di un ordigno rudimentale e di oltre 100 grammi di cocaina, suddivisi in quattro contenitori e circa 26 grammi di hashish, nonché di due bilancini di precisione.

Considerato quanto rinvenuto e sequestrato, l’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di esplosivo e per spaccio. Il valore totale dello stupefacente avrebbe fruttato allo spaccio al dettaglio circa undicimila euro. Al termine delle incombenze di legge, il ventottenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.