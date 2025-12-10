Siracusa, trovato in mare il corpo di una donna: indagini in corso

Il corpo senza vita di una donna di 55 anni è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel tratto di mare antistante via Algeri, nella zona del Penny Market a Siracusa. La donna è stata avvistata in acqua da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Per consentire le operazioni di recupero della salma, un tratto di via Algeri è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Al momento non sono note le cause della morte. Saranno gli accertamenti investigativi a chiarire se si sia trattato di un malore, di un incidente o altro.