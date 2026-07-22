Siracusa, trovato in possesso di armi: arrestato un giovane

Cronaca · Polizia di Stato

Continuano incessanti, in città ed in provincia, i controlli della Polizia di Stato per contrastare il possesso di armi. Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di una pistola semiautomatica marca Bruni, calibro 9, modificata, una pistola semiautomatica, marca Bruni, calibro 8, modello 92, parzialmente modificata e 4 cartucce di calibro 7.65 e 2 cartucce di calibro 6.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa di convalida.