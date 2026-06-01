Siracusa, trovato in possesso di armi clandestine modificate: arrestato un giovane

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato in flagranza di reato, per porto e detenzione illegale di armi clandestine un giovane siracusano di 20 anni.

In particolare, a seguito di un controllo su strada, all’interno della sua autovettura veniva rinvenuto un borsone contenente sei pistole di cui quattro modificate e rese offensive, in grado di esplodere proiettili cal. 6.35 e altre due in corso di modifica.

Nel prosieguo delle indagini, è stata operata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del ventenne che ha consentito di rinvenire e sequestrare un’altra pistola, una Beretta cal. 7.65 mm con matricola abrasa e relativo munizionamento (51 cartucce).

Ultimate le incombenze di legge, l’arrestato è stato condotto in carcere. Infine, l’autorità Giudiziaria, verificate le garanzie di legge, emetteva ordinanza di convalida dell’arresto.