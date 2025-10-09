Siracusa, trovato in possesso di hashish e marijuana: arrestato 15enne

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 15enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il minore è stato controllato nel pomeriggio del 2 ottobre in via Galilei in compagnia di un 16enne.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana e un panetto di hashish da 50 grammi. L’amico 16enne è stato denunciato in stato di libertà perché trovato in possesso di materiale vario atto al confezionamento e alla pesatura dello stupefacente.