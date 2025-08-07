Siracusa, trovato in possesso di pistola giocattolo modificata: scatta il Daspo

Agenti della Polizia di Stato in servizio alla Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa hanno notificato un provvedimento DASPO “fuori contesto”, emesso dal Questore di Siracusa, nei confronti di un giovane di 22 anni che, a seguito di perquisizione dell’autovettura, era stato trovato in possesso di 1 pistola giocattolo modificata e svariati altri attrezzi potenzialmente pericolosi.