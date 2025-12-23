Dagli acquisti "sotto casa" ai progetti per il futuro

Siracusa, trovato senza vita al Villaggio Miano: indagano i Carabinieri

L’uomo aveva già attraversato in passato momenti di forte difficoltà personale

Un uomo è stato trovato privo di vita nella serata di ieri all’interno del proprio locale al Villaggio Milano a Siracusa. A fare la tragica scoperta sarebbero stati alcuni conoscenti, che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. L’ipotesi al momento più accreditata è quella di un gesto volontario.

Secondo quanto trapela, l’uomo aveva già attraversato in passato momenti di forte difficoltà personale.

Le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto della vicenda, mentre la salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti di rito.


