Siracusa, truffa dello specchietto ai danni di un turista: denunciato 35enne

I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno denunciato un 35enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, per una truffa commessa ai danni di un’automobilista tedesco di 61 anni.

Il 35enne, dopo avere simulato una collisione con l’autovettura condotta dal 61enne, si è fatto consegnare dalla vittima 400 euro quale risarcimento per i presunti danni alla carrozzeria della sua autovettura.

Il 61enne, resosi conto poco dopo che si trattava di una truffa, ha immediatamente denunciato l’episodio ai Carabinieri di Ortigia che, attraverso la visione e l’analisi dei filmati di videosorveglianza comunale e grazie alle dichiarazioni rese dai testimoni, hanno identificato e denunciato in stato di libertà il truffatore, già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi.

I truffatori sono soliti affiancare la persona che si trova in auto da sola, simulare un incidente con danneggiamento dello specchietto o della carrozzeria e poi chiederle in maniera aggressiva e pretestuosa del denaro in contanti o la consegna di gioielli accusandola di essere lei stessa responsabile del danno. In questi casi il consiglio è di non fermarsi, rimanere chiusi in auto senza abbassare i finestrini e raggiungere un luogo affollato o un presidio delle Forze dell’Ordine, chiedendo telefonicamente aiuto al 112.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza