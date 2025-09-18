Siracusa, truffe agli anziani: incontro formativo al Piccolo Teatro Elvira con la Polizia

Le truffe agli anziani, online, telefoniche o in presenza, sono ormai considerate la “nuova piaga del secolo”, con 7 anziani su 10 colpiti. Per sensibilizzare la cittadinanza e fornire strumenti utili a riconoscere subito un tentativo di raggiro, il Piccolo Teatro Elvira, in collaborazione con la Questura e la Polizia Postale di Siracusa e Catania, organizza un evento formativo gratuito.

L’appuntamento, gratuito, è fissato per venerdì 19 settembre alle 19 al Piccolo Teatro Elvira.