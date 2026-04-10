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Siracusa, Tuccitto al Teatro Alfeo con “Tiranni Sciò”: voglia di verità, ma prima di tutto di ridere

Uno spettacolo che usa il linguaggio della satira per trasformare la risata in una forma di lettura critica del tempo che viviamo

Uno spettacolo che usa il linguaggio della satira per trasformare la risata in una forma di lettura critica del tempo che viviamo

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Ci siamo, è tutto pronto ormai: domenica 12 aprile alle 18, il Teatro Alfeo di Siracusa ospiterà “Tiranni Sciò”, il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Massimo Tuccitto. In scena una nuova parabola satirica che parte da Siracusa, attraversa la Sicilia e mette a fuoco con ironia tagliente i meccanismi del potere “italico”, i tic della politica, le contraddizioni del presente e il rapporto sempre più fragile tra verità, narrazione e informazione.

I tiranni sono quelli che detengono il potere. I tiranni sono coloro che decidono senza che il popolo possa dire la propria sulla questione. Ma chi sono i tiranni oggi – si chiede Tuccitto -? Ci lamentiamo sempre. Almeno una volta mandiamoli a quel paese e facciamoci una risata insieme. Facciamo anche idealmente un po’ di pulizia: Tiranni Sciò!”

Lo spettacolo si annuncia come un lavoro ironico, dissacrante ma anche profondamente legato all’attualità, capace di mescolare leggerezza e riflessione. Il bersaglio non è solo il potere in senso astratto, ma tutto ciò che oggi condiziona il modo in cui guardiamo la realtà: slogan, titoli, semplificazioni, consenso, abitudini collettive e rassegnazione.

Ci prenderemo gioco senza pietà dei potenti della Terra, perché solo ridendo di loro possiamo provare a capirli davvero – aggiunge Tuccitto -. Allo stesso tempo rifletteremo su un’epoca in cui non siamo più allenati a cercare la verità, ma ci accontentiamo di cullarci dentro l’inganno che un titolo sia già la notizia.”

Accanto a Massimo Tuccitto saliranno sul palco Alessia Costa, Sebi De Fran, Corrado Drago, Modesto e Marc0mics. “Tiranni Sciò” è pensato per un pubblico che non rinuncia al sorriso, ma che allo stesso tempo vuole osservare il presente con uno sguardo più libero, disincantato e consapevole. Non mancherà una parte – fondamentale – legata all’autoironia di un popolo che sa ridere di sé stesso, dei propri usi e dei propri costumi, tentando pure un azzardo: provare a scherzare sulla carne di cavallo.

Uno spettacolo che usa il linguaggio della satira per trasformare la risata in una forma di lettura critica del tempo che viviamo. Ah, sindaco e Giunta restano invitati: “Se volessero venire… rideremo insieme”

Dettagli spettacolo

Titolo: Tiranni Sciò
Autore e interprete: Massimo Tuccitto
Altri interpreti: Alessia Costa, Sebi De Fran, Corrado Drago, Modesto, Marc0mics
Data: Domenica 12 aprile 2026
Orario: 18.00
Luogo: Teatro Alfeo – Siracusa
Biglietti: 10 euro intero / 6 euro ridotto

Info e biglietti:


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