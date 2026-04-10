Siracusa, Tuccitto al Teatro Alfeo con “Tiranni Sciò”: voglia di verità, ma prima di tutto di ridere

Ci siamo, è tutto pronto ormai: domenica 12 aprile alle 18, il Teatro Alfeo di Siracusa ospiterà “Tiranni Sciò”, il nuovo spettacolo scritto e interpretato da Massimo Tuccitto. In scena una nuova parabola satirica che parte da Siracusa, attraversa la Sicilia e mette a fuoco con ironia tagliente i meccanismi del potere “italico”, i tic della politica, le contraddizioni del presente e il rapporto sempre più fragile tra verità, narrazione e informazione.

“I tiranni sono quelli che detengono il potere. I tiranni sono coloro che decidono senza che il popolo possa dire la propria sulla questione. Ma chi sono i tiranni oggi – si chiede Tuccitto -? Ci lamentiamo sempre. Almeno una volta mandiamoli a quel paese e facciamoci una risata insieme. Facciamo anche idealmente un po’ di pulizia: Tiranni Sciò!”

Lo spettacolo si annuncia come un lavoro ironico, dissacrante ma anche profondamente legato all’attualità, capace di mescolare leggerezza e riflessione. Il bersaglio non è solo il potere in senso astratto, ma tutto ciò che oggi condiziona il modo in cui guardiamo la realtà: slogan, titoli, semplificazioni, consenso, abitudini collettive e rassegnazione.

“Ci prenderemo gioco senza pietà dei potenti della Terra, perché solo ridendo di loro possiamo provare a capirli davvero – aggiunge Tuccitto -. Allo stesso tempo rifletteremo su un’epoca in cui non siamo più allenati a cercare la verità, ma ci accontentiamo di cullarci dentro l’inganno che un titolo sia già la notizia.”

Accanto a Massimo Tuccitto saliranno sul palco Alessia Costa, Sebi De Fran, Corrado Drago, Modesto e Marc0mics. “Tiranni Sciò” è pensato per un pubblico che non rinuncia al sorriso, ma che allo stesso tempo vuole osservare il presente con uno sguardo più libero, disincantato e consapevole. Non mancherà una parte – fondamentale – legata all’autoironia di un popolo che sa ridere di sé stesso, dei propri usi e dei propri costumi, tentando pure un azzardo: provare a scherzare sulla carne di cavallo.

Uno spettacolo che usa il linguaggio della satira per trasformare la risata in una forma di lettura critica del tempo che viviamo. Ah, sindaco e Giunta restano invitati: “Se volessero venire… rideremo insieme”

Dettagli spettacolo

Titolo: Tiranni Sciò

Autore e interprete: Massimo Tuccitto

Altri interpreti: Alessia Costa, Sebi De Fran, Corrado Drago, Modesto, Marc0mics

Data: Domenica 12 aprile 2026

Orario: 18.00

Luogo: Teatro Alfeo – Siracusa

Biglietti: 10 euro intero / 6 euro ridotto

Info e biglietti: