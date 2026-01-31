Siracusa, Turati carica la squadra: “Contro il Crotone serviranno aggressività e maturità”

Vigilia di campionato per il Siracusa, che si prepara ad affrontare il Crotone reduce da due vittorie consecutive e forte della terza miglior difesa del torneo. A presentare la sfida è stato l’allenatore azzurro Marco Turati, intervenuto in conferenza stampa.

“Mi aspetto una partita bella dal punto di vista calcistico – ha spiegato Turati – perché il Crotone è una squadra propositiva, con calciatori di qualità. Ci siamo preparati bene e abbiamo l’opportunità di fare una buona gara, come all’andata, quando facemmo una prestazione completa creando occasioni anche sullo 0-0. Oggi però è un’altra storia: siamo una squadra diversa e sono soddisfatto sia del gruppo sia del lavoro svolto in settimana”.

Una settimana definita “anomala” dal tecnico, soprattutto sotto l’aspetto mentale. “Abbiamo lavorato tanto, sotto più punti di vista. Per certi aspetti è sembrata una settimana di precampionato: molto video e molto campo. Dovevamo ricompattarci perché nelle ultime gare avevamo perso attenzione e un po’ di aggressività. Questa settimana è stata un’altra storia”. Capitolo nuovi arrivi: “Hanno grande voglia di migliorare e rendersi utili, ma alcuni hanno fatto pochi allenamenti. Altri, come Arditi, sono più pronti”.

Parole di soddisfazione anche per Di Paolo, passato al Cagliari: “È una grande soddisfazione per me e per lo staff. In un anno e mezzo è cresciuto tanto ed è motivo di orgoglio che un club come il Cagliari si sia interessato a lui. Ora deve restare con i piedi per terra: ha qualità enormi, ma deve crescere ancora e trovare continuità”.

In vista della gara di domani, Turati è stato chiaro: “Dobbiamo ritrovare l’aggressività che ci ha contraddistinto. Concedere il meno possibile ed evitare leggerezze. Siamo giovani, ma ho chiesto maturità, anche se l’età media resta bassa”.

Sul mercato, il tecnico preferisce non sbilanciarsi: “Non posso fare bilanci, i nuovi non sono ancora giudicabili. Posso però ringraziare Laneri per aver portato giocatori di prospettiva, con valori e personalità”.

Dopo la rivoluzione in rosa, Turati indica se stesso come punto di riferimento: “Il punto fermo sono io. Voglio vivere ogni singolo momento con i miei calciatori. Chi è andato via ha fatto una scelta, come Frisenna che ho ringraziato. Ripartiamo da me e dal mio staff, che respira questa città e saprà trasmetterne lo spirito ai nuovi”.

Infine, un ultimo dubbio di formazione: “Deciderò solo domani pomeriggio chi far partire tra Arditi e Contini”.