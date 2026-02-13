Siracusa, Turati prova a suonare la carica: “Derby da vivere fino in fondo, daremo tutto contro il Catania”

Una partita che arriva in un momento estremamente delicato per gli azzurri, reduci da una serie negativa di risultati — appena un punto nelle ultime sei gare — e soprattutto alle prese con l’incertezza societaria legata alle scadenze economiche fissate al 16 febbraio, da rispettare per evitare conseguenze pesantissime come la radiazione.

In questo contesto si è presentato in conferenza stampa il tecnico azzurro Marco Turati, affrontando vari temi legati alla squadra, al momento psicologico e alla sfida imminente.

Turati ha sottolineato come la squadra stia ancora assimilando i cambiamenti post mercato. Il tecnico ha evidenziato il rammarico per aver raccolto solo un punto nelle ultime uscite, ribadendo però come, a suo avviso, la squadra avrebbe meritato di più. I tanti nuovi arrivi stanno ancora cercando la migliore condizione, soprattutto considerando il ritmo ravvicinato delle partite.

Buone indicazioni, invece, sono arrivate dai nuovi innesti, che hanno mostrato attenzione e disponibilità al lavoro. Parole positive anche per Simonetta, giocatore con qualità tecniche importanti ma ancora in fase di adattamento dopo lo scarso minutaggio stagionale.

L’allenatore ha ribadito l’importanza del derby anche per i nuovi arrivati, sottolineando come lo staff stia trasmettendo il peso e il valore della partita. Turati ha speso parole di fiducia per diversi elementi della rosa, sottolineando in particolare la generosità e l’impatto caratteriale di chi scende in campo.

Nonostante il momento difficile, il tecnico chiede una reazione mentale: Secondo Turati, partite come il derby vanno vissute con entusiasmo e responsabilità, anche perché coinvolgono città e tifoseria in modo speciale.

Il tecnico azzurro non ha nascosto la forza degli avversari, inserendo il Catania tra le squadre più attrezzate della categoria insieme al Benevento. Turati ha sottolineato la solidità fisica degli etnei, la capacità di gestire i momenti della gara e la struttura societaria forte, oltre alla qualità della rosa e della guida tecnica.

Parole molto sentite per i tifosi siracusani. Turati ha riconosciuto il diritto alla contestazione ma ha ricordato anche quanto il pubblico abbia sempre sostenuto la squadra. Il tecnico ha raccontato il legame personale con l’ambiente e il ricordo dei derby vissuti in passato, auspicando che la squadra possa uscire dal campo tra gli applausi, indipendentemente dal risultato.

La squadra dovrà adattarsi anche tatticamente a causa di infortuni e squalifiche. Sul fronte infermeria Cancellieri resterà fuori almeno 2-3 settimane, mentre per Valente si spera in un rientro graduale dalla prossima settimana, senza forzare i tempi