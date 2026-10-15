Siracusa, tutti i vigili urbani devono saper usare le armi: via ai corsi per i neoassunti

Attualità · armi

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Otto agenti della Polizia municipale di Siracusa, recentemente assunti a tempo pieno e indeterminato, dovranno frequentare un corso di maneggio delle armi prima di poter ottenere la certificazione necessaria al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. La decisione della dirigente si inserisce nel percorso di inserimento in servizio dei nuovi agenti, assunti al termine delle procedure concorsuali. Per loro, oltre alle attività ordinarie di formazione, è previsto anche l’addestramento all’utilizzo delle armi da fuoco.

A Siracusa il regolamento della Polizia municipale prevede infatti che gli appartenenti al Corpo svolgano il servizio armati. Una disposizione che comporta il possesso dei requisiti psicofisici previsti dalla legge e il completamento delle procedure necessarie per l’abilitazione. Non basta, dunque, essere stati assunti come agenti di Polizia municipale per poter portare un’arma durante il servizio. Occorre rispettare una serie di requisiti e completare un percorso formativo che comprende le esercitazioni a fuoco e il conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.

Il documento amministrativo precisa che tale certificazione è necessaria per il successivo riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, rilasciata dalla Prefettura. Il corso per gli otto neoassunti rappresenta un’integrazione rispetto a quanto già disposto lo scorso marzo, quando il Comune aveva infatti previsto l’iscrizione al Tiro a Segno Nazionale e le esercitazioni per tutti gli appartenenti al Corpo.

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La questione delle armi in dotazione alla Polizia municipale riguarda anche il ruolo sempre più articolato degli agenti nei servizi di sicurezza urbana. Accanto alle attività tradizionali, come il controllo della viabilità, la rilevazione degli incidenti e la vigilanza sul rispetto dei regolamenti comunali, gli operatori possono essere chiamati a svolgere funzioni di polizia giudiziaria e, nei limiti previsti dalla legge, di pubblica sicurezza.

L’armamento della Polizia locale non è però automatico in tutti i Comuni italiani. La disciplina nazionale demanda agli enti locali, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa, la regolamentazione dell’armamento del personale. A Siracusa la scelta è già contenuta nel regolamento del Corpo, che prevede lo svolgimento del servizio armato.