Siracusa, uccisione cagnolina Timida, presentata mozione in Consiglio comunale: “il Comune si costituisca parte civile”

Presentata al Presedente del Consiglio comunale di Siracusa una mozione che chiede all’Amministrazione di costituirsi parte civile nel processo relativo alla brutale uccisione della cagnolina Timida.

Il grave episodio risale all’aprile 2025, quando una colonia felina e canina di contrada Isola, seguita quotidianamente dai volontari del territorio, fu colpita da un raid che si concluse con la distruzione delle cucce e degli spazi realizzati per offrire riparo agli animali con la morte di Timida dopo che era stata legata ai binari ferroviari.

Un gesto che ha profondamente scosso la comunità siracusana e che ha acceso un forte dibattito sul tema della tutela degli animali e della necessità di maggiori controlli e interventi.

La mozione promossa da Cosimo Burti, quale primo firmatario, e sottoscritta da altri 10 consiglieri comunali, richiama gli esiti delle indagini della Procura di Siracusa, grazie alle quali tre persone sono state rinviate a giudizio per i reati contestati. Un passaggio giudiziario che apre ora la possibilità, per il Comune, di prendere una posizione netta e ufficiale.

Nel testo si sottolinea che un episodio di tale violenza “va condannato moralmente” e che l’Amministrazione comunale “non può e non deve rimanere indifferente”, soprattutto considerando la forte attenzione della cittadinanza verso il benessere animale.

Per questo, i promotori della mozione chiedono al Consiglio comunale di impegnare il sindaco e la Giunta ad avviare le procedure per la costituzione di parte civile nel processo; di prendere posizioni forti e chiare di condanna morale del gesto; destinare l’eventuale risarcimento ottenuto a seguito del giudizio alle associazioni di tutela animale che operano sul territorio, così da trasformare un atto di crudeltà in un sostegno concreto a chi ogni giorno si occupa degli animali abbandonati o in difficoltà.