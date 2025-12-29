Siracusa, ufficiale il calendario dalla 24ª alla 31ª: per San Valentino derby col Catania

In attesa della sfida di sabato al De Simone contro la Salernitana, dei possibili movimenti di mercato in entrata e uscita e degli sperati chiarimenti da parte della società sui futuri progetti del Siracusa calcio, la Lega Pro nel pomeriggio di oggi ha reso noto il programma delle gare del Siracusa dalla 24ª alla 31ª giornata di campionato, ovvero dalla 5ª alla 12ª di ritorno. Un segmento di stagione che si preannuncia cruciale per il cammino degli azzurri, chiamati – al netto dell’ormai certa penalizzazione – a giocarsi una fetta importante della propria salvezza tra impegni casalinghi pesanti e trasferte insidiose.

Il percorso ripartirà domenica 1 febbraio 2026 alle 17.30 con Siracusa-Crotone al De Simone, gara subito indicativa contro una delle formazioni più attrezzate del girone. Seguirà una doppia trasferta ravvicinata: sabato 7 febbraio alle 17.30 a Potenza e martedì 10 febbraio alle 20.30 a Cosenza, turno infrasettimanale che metterà a dura prova energie fisiche e mentali.

Per il Siracusa e i suoi tifosi si preannuncia un San Valentino ricco di passione. Il 14 febbraio, infatti, sempre alle 17.30, riflettori puntati sul De Simone per il derby contro il Catania, una delle partite più attese dalla piazza e potenzialmente spartiacque anche sul piano emotivo. Il Siracusa tornerà poi in trasferta domenica 22 febbraio a Sorrento, prima di affrontare la Casertana in casa il 1° marzo alle 12.30.

Il finale di questo blocco prevede un’altra trasferta, giovedì 5 marzo alle 18 a Casarano, prima di chiudere domenica 8 marzo alle 14.30 con Siracusa-Giugliano, sfida che potrebbe pesare moltissimo in chiave classifica.

Un calendario fitto, con incroci complessi e poche pause, che imporrà al Siracusa continuità di rendimento e massima concentrazione. In attesa di capire come si evolveranno le vicende extracampo, il rettangolo verde resta il primo giudice: e queste otto partite diranno molto sul reale futuro degli azzurri in Serie C.

Date e orari potranno subire variazioni per esigenze organizzative o televisive, come da comunicazione ufficiale della Lega Pro.