Siracusa, ufficiale l’arrivo di Catena. Rescinde Di Grazia, Sarao verso Gela

Giornata movimentata in casa Siracusa Calcio, tra volti nuovi e addii. Il club azzurro ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo del difensore Etienne Catena, classe 2004, proveniente dal Cagliari. Il giocatore, reduce da una stagione in prestito alla Virtus Verona (Serie C), ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e sarà da subito a disposizione del tecnico Michele Turati.

Catena, cresciuto nei vivai di Roma e Sporting Lisbona, è il terzo rinforzo estivo del Siracusa, dopo il portiere Alessandro Farroni e il terzino Simone Iob. Un innesto giovane ma già con esperienza tra i professionisti, che rafforza il reparto difensivo in vista della nuova stagione.





Ma il mercato degli aretusei è attivo anche sul fronte uscite. È ufficiale, infatti, la risoluzione consensuale del contratto con Andrea Di Grazia. L’esterno offensivo, che aveva recentemente rinnovato con il Siracusa, ha deciso di interrompere anzitempo il rapporto con il club. Su di lui ci sarebbe forte l’interesse della Reggina, pronta ad accoglierlo in Serie D.

Ai saluti sembra anche l’attaccante Manuel Sarao, il cui passaggio al Gela sembra ormai imminente. Per lui, come per Di Grazia, si prospetta una nuova avventura sempre nella quarta serie nazionale.