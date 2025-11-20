Siracusa, Ufficio per il Processo. Fp-Cgil: “assunti con concorso, la vera sfida è garantire continuità oltre il 2026”

“Il personale a cui è stato fatto riferimento non è costituito da “ufficiali del processo”, bensì dagli addetti all’Ufficio per il Processo (Upp), una figura istituita nell’ambito delle riforme della giustizia e finanziata attraverso il PNRR, con l’obiettivo di supportare l’attività dei magistrati e migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari. Si tratta quindi di un profilo ben definito e normativamente riconosciuto. In secondo luogo, è impreciso a ermare che per i funzionari UPP “…la stabilizzazione rispetto ad una pubblica amministrazione dove si entra per concorso, ex abrupto diventa un pochino difficile da sostenere…”. In merito alle recenti dichiarazioni del Pm Marco Dragonetti nel corso del confronto sulla riforma Nordio sull’incremento delle risorse di personale negli uffici giudiziari, Sabina Zuccaro – segretaria Fp -Cgil – offre alcune precisazioni a tutela dei lavoratori interessati.

“Gli Addetti all’Ufficio per il Processo in realtà sono già stati reclutati tramite procedure concorsuali, con selezioni pubbliche per titoli ed esami previste dai bandi nazionali emanati dal Ministero della Giustizia (per i concorsi banditi nel 2021 e nel 2024 sono state presentate, complessivamente, circa 138mila domande; meno di 14mila, alla fine, gli idonei) – sottolinea – Non si tratta, dunque, di personale assunto senza concorso o mediante scorciatoie normative, bensì di professionisti (la maggior parte avvocati e giuristi con anni di esperienza) che hanno superato selezioni rigorose e che hanno maturato competenze specifiche sul campo. È importante sottolineare che la permanenza di queste professionalità rappresenta un investimento strategico per gli uffici giudiziari. La loro eventuale uscita al termine dei contratti, previsti nel 2026, comporterebbe una significativa perdita di competenze e un rallentamento dell’intero sistema, proprio nel momento in cui sono richiesti efficienza, continuità e capacità di smaltire l’arretrato. Per tali ragioni, il tema non è se stabilizzare personale “non selezionato”, ma piuttosto se garantire continuità a figure che hanno già superato un concorso pubblico, che hanno dimostrato sul campo la loro utilità e che rappresentano un elemento indispensabile per il buon funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”.