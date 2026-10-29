Siracusa, ufficio postale di Cassibile chiuso. Coletta (FdI): “Tempi certi per riaprire”

Politica · POSTE ITALIANE

“La comunità di Cassibile non può continuare a fare i conti con la chiusura dell’ufficio postale senza conoscere i tempi della riapertura. Poste Italiane dia risposte precise e valuti soluzioni temporanee per garantire l’accesso ai servizi, soprattutto agli anziani e alle persone che hanno difficoltà a spostarsi”. Lo dichiara Salvo Coletta, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, a sostegno delle richieste avanzate dal consigliere comunale Paolo Romano per l’ufficio postale di via dell’Anemone, chiuso dal 28 settembre scorso.

La riapertura, inizialmente prevista per l’8 ottobre, non è ancora avvenuta e i residenti sono costretti a raggiungere gli uffici di Avola o Siracusa. Ai disagi si aggiunge l’indisponibilità del Postamat, che impedisce anche le ordinarie operazioni di prelievo. “Paolo Romano ha seguito la vicenda con segnalazioni e solleciti, rappresentando le esigenze dei cittadini – prosegue Coletta –. Come coordinamento provinciale sosteniamo questa iniziativa: comprendiamo la necessità di eseguire lavori e garantire la sicurezza della struttura, ma occorre dare alla comunità indicazioni chiare e assicurare la continuità dei servizi”.

Della questione si è già interessato anche il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata, che ha presentato un’interrogazione per portare la vicenda all’attenzione del Parlamento e chiedere aggiornamenti da Poste Italiane sullo stato degli interventi e sui tempi di riapertura.

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“In attesa della conclusione dei lavori – conclude Coletta – chiediamo che siano valutate alternative temporanee, come un ufficio postale mobile o altri servizi sostitutivi, e il ripristino del Postamat, ove tecnicamente possibile. Continueremo a sostenere il lavoro del nostro consigliere comunale affinché alle segnalazioni seguano risposte concrete per Cassibile”.