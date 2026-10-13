Siracusa, ufficio postale di Cassibile chiuso dal 28 settembre. Romano: “una sede mobile”

Politica · la richiesta

La chiusura dell’ufficio postale di Cassibile, avvenuta lo scorso 28 settembre, continua a creare disagi ai residenti della frazione siracusana. A sollevare il problema è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paolo Romano, che ha inviato una nota alla Direzione provinciale di Poste Italiane e al sindaco di Siracusa, per conoscenza anche al prefetto, chiedendo un intervento urgente e l’attivazione di un ufficio postale mobile.

Secondo quanto denunciato dal consigliere, la sospensione del servizio costringe numerosi cittadini a raggiungere gli uffici postali di Avola o Siracusa, affrontando spostamenti di diversi chilometri per effettuare operazioni essenziali.

Una situazione che penalizza soprattutto anziani, persone con disabilità e cittadini che, per problemi di salute o per la mancanza di mezzi di trasporto, incontrano maggiori difficoltà negli spostamenti.

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“A rendere ancora più preoccupante la situazione è il fatto che, ad oggi, non risulta avviato alcun intervento di lavori nella sede interessata, né sono state fornite indicazioni certe sui tempi di ripristino del servizio – sottolinea Romano -. Questa mancanza di informazioni alimenta l’incertezza e accresce il disagio di una comunità che ha diritto a poter usufruire di un servizio pubblico essenziale”.

Nella lettera, datata 13 ottobre, il consigliere chiede a Poste Italiane chiarimenti sulle motivazioni della chiusura, sugli eventuali interventi programmati e sui tempi previsti per la riapertura. La richiesta principale riguarda però l’attivazione di una soluzione temporanea che possa garantire la continuità dei servizi postali.

“Pur comprendendo le eventuali esigenze organizzative e tecniche che possono aver determinato la chiusura dell’ufficio, ritengo inaccettabile che i cittadini di Cassibile debbano continuare a sostenere tali disagi senza una soluzione concreta e senza conoscere i tempi previsti per la riapertura”, afferma Romano. Da qui la proposta di predisporre un ufficio postale mobile o un servizio provvisorio equivalente, capace di assicurare alla popolazione le principali operazioni postali fino al ripristino della sede ordinaria.

Il consigliere di Fratelli d’Italia sollecita inoltre un intervento diretto del sindaco in Poste Italiane, affinché venga individuata rapidamente una soluzione, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Tra le richieste figura anche la comunicazione pubblica di un cronoprogramma degli interventi e di una data indicativa per la riapertura.

“L’attivazione di un ufficio postale mobile rappresenterebbe una misura di buon senso e di responsabilità istituzionale – conclude Romano –. Consentirebbe di garantire almeno temporaneamente un servizio indispensabile, evitando che un’intera comunità venga privata, per un periodo indefinito, di un importante punto di riferimento”.

Il consigliere resta ora in attesa di un riscontro da parte di Poste Italiane e dell’amministrazione comunale sulle iniziative che saranno adottate per risolvere la situazione.