Siracusa, Ufficio Sinistri intasato: ok all’aumento del personale

Politica · Una unità

Stop ai ritardi infiniti e al rischio concreto che i cittadini perdano il diritto ai risarcimenti per intervenuta prescrizione.

Il Consiglio Comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere del gruppo Insieme Ciccio Vaccaro, volta al potenziamento dell’organico dell’Ufficio Sinistri incardinato nel settore Mobilità e Trasporti. A seguito del voto favorevole dell’aula consiliare, l’Amministrazione comunale si è formalmente impegnata a impiegare una nuova unità di personale, attingendo dalle recenti assunzioni, per rafforzare la struttura operativa e accelerare la redazione e l’elaborazione delle relazioni sui sinistri.

L’iniziativa del consigliere Vaccaro affonda le radici in un quadro emergenziale documentato: a fronte di un’ingente mole di lavoro quotidiana, le pratiche giacenti negli uffici risultano arretrate da circa tre anni e mezzo. Una stasi temporale allarmante, poiché al superamento del limite dei 5 anni i sinistri andrebbero automaticamente incontro alla prescrizione, privando gli utenti di ogni tutela economica e legale.“Voglio ringraziare sentitamente tutti i colleghi consiglieri comunali che, senza distinzione di appartenenza politica, hanno sostenuto la mozione portandola a un’approvazione unanime – dichiara il consigliere Ciccio Vaccaro –. Quando al centro del dibattito ci sono i diritti elementari dei cittadini e l’efficienza della macchina burocratica, la buona politica sa trovare la necessaria compattezza. Non era più accettabile che persone coinvolte in incidenti stradali dovessero attendere anni interi anche solo per ottenere una relazione, rischiando oltre al danno anche la beffa della prescrizione quinquennale”.“L’assegnazione di un nuovo dipendente all’Ufficio Sinistri rappresenta una prima risposta doverosa e tangibile – conclude il capogruppo di “Insieme” –. Monitoreremo da vicino i tempi di effettivo inserimento della risorsa affinché l’arretrato venga smaltito tempestivamente e si possa finalmente restituire un servizio rapido, dignitoso e all’altezza delle aspettative della cittadinanza”.