Siracusa, Ugl attacca la Rsu Tekra: diffida, stato di agitazione e stop all’assemblea del 29

Si accende il clima sindacale all’interno della Tekra, società che gestisce il servizio di igiene urbana a Siracusa, dopo una serie di prese di posizione della Ugl Igiene Ambientale, guidata dal segretario territoriale Paolo Iacono.

Il sindacato ha infatti diffuso tre comunicazioni ufficiali rivolte all’azienda e alle Rsu, segnalando irregolarità, proclamando lo stato di agitazione e annunciando la mancata partecipazione all’assemblea convocata per il 29 novembre.

In un primo documento, Ugl Igiene Ambientale ha inviato una diffida alla Tekra e alle Rsu, contestando la presunta mancanza di trasparenza nelle recenti riunioni tra rappresentanza sindacale unitaria e azienda.

Secondo quanto afferma il segretario Paolo Iacono, tali incontri si sarebbero svolti senza che i lavoratori fossero informati preventivamente, senza alcuna assemblea che conferisse un mandato sulle tematiche da portare ai tavoli, senza comunicazioni tramite avvisi o documenti in bacheca, lasciando “di fatto all’oscuro i dipendenti” e senza consenso esplicito per affrontare temi collegati al contratto collettivo nazionale.

Iacono invita quindi la Rsu a “non escludere i lavoratori dalle decisioni e dalle proposte da presentare all’azienda”, ricordando che “ogni confronto deve partire da un mandato assembleare chiaro e partecipato”.

Con un secondo atto ufficiale, Ugl comunica la proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori Tekra, chiedendo contestualmente l’apertura del procedimento di conciliazione con gli organi competenti.

Tra i punti alla base della mobilitazione carichi di lavoro ritenuti eccessivi, situazione del Fondo Fasda, indennità giornaliera dell’autista, questioni relative a cessioni e acconti del Tfr.

Il sindacato ritiene che tali aspetti necessitino di un confronto formale e immediato per garantire tutele economiche, organizzative e contrattuali ai lavoratori.

Infine, con una terza comunicazione, Ugl Igiene Ambientale annuncia che non parteciperà all’assemblea sindacale indetta dalle Rsu per il 29 novembre.

L’Ugl ritiene che l’ordine del giorno dell’assemblea sarebbe “privo di fondamento”, perché la società ha già provveduto al pagamento dei salari, rendendo superflua la convocazione stessa per come è stata formulata.

Per questo motivo, i dirigenti sindacali Ugl e i lavoratori iscritti al sindacato non prenderanno parte alla riunione, giudicandola incongruente rispetto alla situazione reale.