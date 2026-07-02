Siracusa ultima in Italia per verde pubblico, la Fondazione Tinè: “Entro il 2030 vogliamo piantare 10mila alberi e arbusti”

Più alberi, più ombra, più aria pulita e una migliore qualità della vita. Dopo essere risultata ultima in Italia nella classifica nazionale degli alberi pubblici per abitante, Siracusa guarda al futuro con un progetto che punta a cambiare il volto della città. Nasce infatti la Fondazione Tinè, ente del Terzo Settore che si propone di promuovere e sostenere l’incremento del verde urbano attraverso la collaborazione con enti pubblici, amministrazioni e cittadini.

A presentare l’iniziativa è stato il fondatore Fiorenzo Tinè, che ha illustrato la missione della fondazione e gli obiettivi da raggiungere nei prossimi anni.

“È un ente del Terzo Settore che nasce per aiutare tutte le amministrazioni e gli enti pubblici ad aumentare e migliorare il verde della città – ha spiegato Tinè – Attraverso la sottoscrizione di protocolli d’intesa intendiamo avviare subito interventi concreti di piantumazione in diverse aree di Siracusa”.

L’obiettivo fissato dalla Fondazione è particolarmente ambizioso: mettere a dimora entro il 2030 circa 10 mila tra alberi e arbusti, contribuendo a rendere la città più sostenibile e resiliente agli effetti dei cambiamenti climatici.

Secondo Tinè, il percorso dovrà necessariamente coinvolgere tutta la comunità. “Questo traguardo potrà essere raggiunto grazie al contributo e alla partecipazione dei cittadini. In tutto il mondo le città stanno cambiando: si interviene per ridurre le superfici asfaltate e cementificate, si depavimentano spazi urbani e si aumenta la presenza di verde pubblico. È necessario ripensare completamente il modo in cui progettiamo e costruiamo le nostre città”.