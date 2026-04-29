Siracusa Umbertina: lectio magistralis e itinerario urbano del professore Adorno

L’istituto “Antonello Gagini” di Siracusa promuove un nuovo appuntamento del ciclo culturale “Spazio 900 – #incontrailgagini”, dedicato alla valorizzazione della storia e dell’identità urbana del territorio.

Mercoledì 29 aprile 2026, alle 16.30, all’ex Convento del Ritiro (Via Mirabella 31, Siracusa), si terrà l’incontro dal titolo “Siracusa Umbertina: lectio magistralis e itinerario urbano”.

Protagonista dell’evento sarà il prof. Salvatore Adorno, Presidente della Società Italiana di Storia Ambientale (SISAM) e docente dell’Università di Catania, che guiderà il pubblico in un approfondimento dedicato alla trasformazione urbanistica della città nel periodo umbertino, offrendo spunti di riflessione storica, sociale e culturale.

L’iniziativa sarà introdotta dalla dirigente scolastica del Gagini” di Siracusa, Giovanna Strano, a testimonianza dell’impegno dell’istituto nella promozione della cultura e nel dialogo tra scuola, territorio e comunità.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso educativo volto a stimolare negli studenti e nei cittadini una maggiore consapevolezza del patrimonio urbano e della sua evoluzione nel tempo, anche attraverso momenti di divulgazione e itinerari tematici.

L’ingresso è libero.