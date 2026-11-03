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Siracusa, un boiler abbandonato per strada
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«Boiler abbandonato in via Vanvitelli 49»un lettore, via WhatsApp
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Siracusa, lo sfogo: “Come al solito alla Mazzarrona siamo nel degrado”
«Come al solito, alla Mazzarrona siamo nel degrado più totale. Puzze strane e qualsiasi cosa…» un lettore
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Siracusa, bivacchi e bottiglie di vetro in corso Timoleonte
«Corso Timoleonte, Borgata: stato di abbandono totale e bivacchi» un lettore
2 giorni fa