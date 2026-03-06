Siracusa, un centro anziani a Epipoli: il Comune cerca un immobile

Il Comune di Siracusa ha pubblicato un avviso pubblico esplorativo per individuare un immobile da prendere in locazione e destinare a Centro ricreativo e di socializzazione per anziani nel quartiere Epipoli. L’iniziativa punta a dotare la zona di uno spazio dedicato alle attività aggregative e ai servizi rivolti alla popolazione più anziana.

All’avviso possono partecipare soggetti pubblici o privati, che dovranno presentare una manifestazione di interesse dichiarando tutti gli elementi richiesti dall’amministrazione per consentire la verifica dell’idoneità dell’immobile proposto e della correttezza delle informazioni fornite.

Una volta raccolte le istanze, il Comune procederà alla nomina di una commissione interna composta da dipendenti del Settore Beni Demaniali e Patrimoniali, che avrà il compito di valutare le proposte arrivate entro i termini stabiliti. Qualora vengano individuate soluzioni ritenute adeguate, si passerà alla fase successiva di verifica, che riguarderà l’effettiva idoneità dell’immobile e la congruità dell’offerta economica. L’iter potrà quindi concludersi con la stipula del contratto di locazione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dall’avviso pubblico.

Il termine ultimo per presentare le proposte è fissato alle 18 del 6 aprile. Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente online, attraverso la sezione dedicata alle istanze sul sito del Comune di Siracusa.

Per eventuali chiarimenti o supporto nella compilazione della domanda è possibile rivolgersi agli uffici del Settore Beni Demaniali e Patrimoniali – Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare, in via Brenta 83, contattando i numeri 0931 451002 e 0931 451004 oppure scrivendo all’indirizzo patrimonio@comune.siracusa.it.