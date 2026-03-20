Siracusa, un Centro educativo territoriale per persone con disabilità: il Comune presenta un progetto da 117 mila euro

Il Comune di Siracusa ha pubblicato un avviso pubblico per individuare enti del Terzo settore interessati alla co-progettazione e alla eventuale gestione di un Centro educativo territoriale per persone con disabilità, previsto nell’ambito dell’azione 2 del Piano di Zona 2018-2019 del Distretto socio-sanitario 48 Aod Syraka e denominato “Di giorno con furore”.

L’intervento, finanziato con 117.307,50 euro, punta alla creazione di uno spazio di aggregazione nel territorio comunale rivolto a persone con disabilità adulte, in particolare a chi ha concluso il percorso scolastico e necessita di un sostegno elevato o molto elevato. I destinatari previsti sono 20 persone con disabilità, residenti nel Comune di Siracusa e in possesso della certificazione prevista dalla legge 104.

L’obiettivo dichiarato è quello di favorire socializzazione, inclusione e autonomia personale attraverso attività educative, laboratori artistico-socio-occupazionali, momenti di socializzazione sul territorio e iniziative culturali, comprese attività di base legate anche all’utilizzo degli strumenti informatici. Il centro dovrà essere fruibile cinque giorni a settimana per almeno tre ore al giorno.

Il Comune ha scelto lo strumento della co-progettazione per arrivare insieme agli enti selezionati alla definizione del progetto esecutivo e alla successiva realizzazione del servizio. Palazzo Vermexio metterà a disposizione risorse umane per l’istruttoria, il monitoraggio e il coordinamento, oltre alle risorse economiche già stanziate. Gli enti partecipanti dovranno invece garantire una proposta progettuale dettagliata, le figure professionali necessarie e soprattutto una sede idonea nel territorio di Siracusa, completa di arredi e attrezzature.

Tra le figure minime richieste nel gruppo di lavoro ci sono assistente sociale, pedagogista o psicologo, educatore, operatore socio-assistenziale e ausiliario. La durata prevista del progetto è di circa 18-20 mesi dall’avvio del servizio.

Possono partecipare gli Enti del Terzo settore iscritti al Runts, anche in forma associata, purché in possesso dei requisiti richiesti, tra cui un’esperienza almeno triennale negli ultimi cinque anni nello svolgimento di servizi analoghi rivolti a persone con disabilità e una capacità economica adeguata all’intervento previsto.

La selezione avverrà sulla base di una valutazione a punteggio che terrà conto dell’esperienza maturata, della qualità della proposta progettuale, della rete territoriale attivabile, delle modalità di monitoraggio e dell’eventuale compartecipazione economica o strumentale da parte del soggetto proponente. Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti, con una soglia minima di 50 per poter accedere alla fase successiva.

L’avviso precisa che l’amministrazione individuerà il soggetto o i soggetti con cui attivare il tavolo di co-progettazione per arrivare alla stesura condivisa del progetto definitivo e alla successiva convenzione. Il contributo pubblico avrà natura esclusivamente compensativa dei costi sostenuti e documentati, senza finalità di profitto.

Le candidature dovranno essere presentate entro le 12 di oggi 20 marzo esclusivamente tramite Pec all’indirizzo del Settore Politiche sociali del Comune di Siracusa.