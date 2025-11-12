Siracusa, un ciclo di seminari per indagare il rapporto fra architettura, città e conflitti

Giovedì 13 novembre 2025, alle 17, l’Aula Magna di Palazzo Impellizzeri, a Siracusa, ospiterà un importante incontro dal titolo “Le città come bersaglio: eliminare i luoghi per cancellare le identità. Il caso di Gaza”, inserito nel ciclo di seminari Urbicidi | UPLab Series, promosso dal Corso di Laurea Magistrale in Architettura (DICAr – SDS di Architettura di Siracusa).

L’evento vedrà la partecipazione del giornalista Rai Raffaele Crocco, noto per il suo impegno nel raccontare i conflitti dai territori più fragili del mondo. Originario di Verona, Crocco ha attraversato l’ex Jugoslavia, l’America Centrale e il Vicino Oriente, dando voce alle realtà spesso dimenticate. È fondatore e curatore dal 2009 dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, giunto oggi alla dodicesima edizione, un’opera che assegna nome, volto e ragione alle guerre, offrendo una mappa aggiornata delle tensioni globali.

All’incontro interverranno anche i docenti e ricercatori Fausto Carmelo Nigrelli, Vito Martelliano, Matteo Ignaccolo, Luigi Pellegrino e Laura Sajia, che insieme approfondiranno il tema degli “urbicidi”, ossia la distruzione delle città come strategia di annientamento delle identità culturali e sociali.

La serie di seminari Urbicidi | UPLab Series si propone di indagare il rapporto tra architettura, città e conflitti, esplorando le modalità attraverso cui la distruzione degli spazi urbani colpisce le comunità e le loro radici. L’iniziativa rappresenta un’occasione per riflettere sulle conseguenze materiali e immateriali della guerra, con uno sguardo critico e interdisciplinare.