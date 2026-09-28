Siracusa, un cittadino propone al Comune: “Uno spazio dedicato ai bambini di Gaza”

Attualità · la proposta

Una piazza o uno spazio pubblico di Siracusa dedicato alle bambine e ai bambini di Gaza. È la proposta che un cittadino, Angelo Burgio, ha presentato al Comune e ha poi raccontato alla nostra redazione.

“Ho presentato al Comune di Siracusa una proposta per dedicare uno spazio pubblico della città alla memoria delle bambine e dei bambini di Gaza, come luogo di memoria, pace e tutela dell’infanzia”, spiega.

La richiesta è stata presentata in modo formale. “Ho iniziato a seguirne il percorso con gli uffici comunali competenti, compreso l’Ufficio Toponomastica”, aggiunge il cittadino.

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Ora la proposta dovrà seguire l’iter previsto per le nuove intitolazioni di strade e piazze.