Siracusa, un Consiglio comunale dedicato alla Protezione Civile: domani seduta al Vermexio

Come concordato dalla conferenza dei capigruppo, il presidente del consiglio comunale, Alessandro Di Mauro, ha convocato per domani (7 novembre) un’adunanza aperta per parlare di protezione civile. I lavori inizieranno alle 11.

La seduta è il frutto di un’iniziativa di Sergio Bonafede che lo scorso settembre aveva fatto approvare dall’Aula la proposta di tenere, in tutto il territorio comunale, un’esercitazione “globale” di protezione civile per la “costruzione di una cultura condivisa della prevenzione”.

Alla seduta di domani sono stati invitati la Prefettura di Siracusa, il sindaco di Siracusa, il presidente del Libero Consorzio di Siracusa, la deputazione regionale e nazionale, il Vescovo di Siracusa, il Dipartimento nazionale e regionale della Protezione Civile, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (che interverrà da remoto), i Vigili del Fuoco, le Forze Armate e la Capitaneria di Porto, le forze di Polizia, l’Asp di Siracusa, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni di volontariato e Protezione Civile, le aziende strategiche del territorio e il Genio Civile.

“Credo che parlare di Protezione Civile in un territorio come il nostro — ad elevato rischio sismico e con la presenza di uno dei poli industriali più densi e strategici del Mediterraneo — sia non solo importante, ma necessario – dice Sergio Bonafede -. L’obiettivo dell’appuntamento di domani è quello di far sedere attorno a un tavolo tutti gli attori istituzionali, tecnici e sociali che operano nella gestione dell’emergenza e nella tutela della sicurezza collettiva, per avviare un confronto costruttivo e aggiornare, dove necessario, ognuno per propria competenza i piani di protezione già esistenti. La sicurezza non può essere affidata soltanto ai protocolli: è un percorso di consapevolezza, di partecipazione e di formazione continua – prosegue -. Per questo motivo, la proposta di un’esercitazione “globale” di protezione civile, da estendere a tutto il territorio comunale, nasce dall’esigenza di costruire una cultura condivisa della prevenzione. Ogni cittadino deve sapere cosa fare, dove andare e a chi rivolgersi in caso di emergenza. Ringrazio il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Di Mauro – conclude Bonafede -, e tutti i colleghi che hanno condiviso questa iniziativa, così come gli enti e le istituzioni che parteciperanno. Solo attraverso la collaborazione e la sinergia tra tutti i livelli — istituzionale, tecnico e civile — possiamo rendere Siracusa una città più sicura, più preparata e più resiliente.”