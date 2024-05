Siracusa, un convegno per analizzare la figura di Orso Mario Corbino

“Corbino, il potere e la scienza”, questo il titolo del convegno nazionale che avrà luogo martedì 16 maggio, alle 11, al liceo Corbino di Siracusa. Una preziosa occasione per analizzare la figura di Orso Mario Corbino, attraverso i suoi studi, le sue ricerche scientifiche, la sua funzione di direttore dell’Istituto di Fisica dell’Università di Roma e la sua carriera politica. Seppure Ministro della Pubblica Istruzione, nel 1921-1922, e Ministro dell’Economia Nazionale, nel 1923-1924, Corbino non si iscrisse mai al Partito Nazionale Fascista, ma ne appoggiò le più significative iniziative economiche, a testimonianza della sua capacità di discernere a prescindere dalla fede politica.

Corbino ebbe il merito di istituire a Roma una cattedra di Fisica teorica, la prima in Italia con questa denominazione, e di chiamare a ricoprirla, nel 1926, Enrico Fermi, appena venticinquenne, ma già fisico affermato a livello internazionale. Gli affiancò coloro che sarebbero poi divenuti i “ragazzi di via Panisperna”: Edoardo Amaldi, Oscar D’Agostino, Ettore Majorana, Bruno Pontecorvo, Franco Rasetti, Emilio Segrè che, con i loro studi, fecero divenire l’istituto di Fisica di Roma uno dei centri fra i più avanzati, a livello mondiale, della nascente Fisica nucleare.

Non dimentichiamo che furono proprio Fermi e compagni a scoprire nel 1934 la fissione nucleare, peccato che non se ne resero conto. Il decollo della Fisica ad alto livello, in Italia, si interruppe con la morte di Corbino, nel 1937. Il gruppo si sciolse anche a causa della situazione politica e delle leggi razziali emanate dal governo fascista nel 1938. Al termine di quell’anno, a Fermi fu conferito il premio Nobel per la Fisica, ma subito dopo, essendo sua moglie ebrea, fu costretto ad espatriare negli Stati Uniti dove realizzò la prima pila atomica e, in seguito, partecipando al Progetto Manhattan diede un forte impulso per la costruzione della prima bomba atomica.