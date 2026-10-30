Siracusa, un debito da 76mila euro sul mercato ittico per una vicenda datata 2014

Attualità · consiglio comunale

Una vicenda iniziata oltre vent’anni fa, una sentenza del 2014 e una cartella esattoriale notificata nel 2024, rimasta senza pagamento. Il conto per il Comune di Siracusa è arrivato a 76.102,50 euro, somma prudenzialmente prevista per chiudere un contenzioso relativo alle prestazioni veterinarie effettuate dall’Azienda sanitaria provinciale al Mercato ittico comunale tra il 1999 e il 2004.

Il caso approderà giovedì 5 novembre in Consiglio comunale, convocato dal presidente Alessandro Di Mauro per discutere due proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Uno è relativo a un contenzioso con un ex dipendente comunale per ferie non godute e non remunerate alla fine del rapporto i lavoro per un importo di poco inferiore a 8 mila euro. La controversia più importante è invece relativa al Mercato ittico presenta una ricostruzione amministrativa che, attraverso le note allegate alla proposta, evidenzia diversi passaggi rimasti irrisolti.

La controversia nasce dal mancato pagamento delle prestazioni veterinarie rese dall’Asp. Nel 2009 viene emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune, che presenta opposizione. Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del marzo 2014, revoca il decreto ma condanna comunque l’ente al pagamento di 54.903,44 euro, oltre interessi e spese processuali. Nel febbraio 2015 l’Asp diffida il Comune a versare complessivamente 65.466,07 euro. Il credito viene successivamente iscritto a ruolo e il 18 ottobre 2024 arriva una cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione da 71.905,33 euro. L’11 novembre 2024 la cartella viene trasmessa al settore competente per le valutazioni e le determinazioni necessarie. È proprio su questo passaggio che si concentra la nota dell’Avvocatura comunale del 18 giugno 2026.

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Nel frattempo, infatti, il settore Attività produttive aveva chiesto all’Avvocatura di verificare la legittimità dell’iscrizione a ruolo e l’eventuale prescrizione del credito. Una richiesta avanzata il primo giugno 2026, quando dalla notifica della cartella erano trascorsi oltre diciannove mesi. La risposta, firmata dalla dirigente dell’Avvocatura Maria Distefano, è netta: la richiesta di parere viene archiviata perché sottoscritta soltanto dal responsabile del servizio e non dal dirigente del settore, come richiesto dalle direttive interne. Ma soprattutto viene ricordato che alla trasmissione della cartella, avvenuta nel novembre 2024, non era mai seguito il riscontro richiesto sulle decisioni assunte.

L’Avvocatura evidenzia inoltre che i termini per proporre opposizione risultavano ormai ampiamente scaduti, salvo eventuali iniziative non conosciute dall’ufficio: “Non si comprende, dunque, il senso della richiesta di un parere volto a rintracciare eventuali difetti o vizi formali di una cartella esattoriale notificata nell’anno 2024”.

Un ulteriore elemento emerge dalla nota inviata l’11 giugno 2026 alla Ragioneria. Il responsabile del servizio Attività produttive, Giuseppe Vinci, riferisce che il personale allora presente nell’ufficio non era a conoscenza dell’esistenza della cartella, anche a causa degli avvicendamenti intervenuti negli anni. Chiede quindi di verificare se, dal 2014, siano stati effettuati pagamenti totali o parziali all’Asp.

Nella proposta sottoposta al Consiglio si precisa che, alla data della sua redazione, non risultava ancora pervenuto un riscontro dalla Ragioneria. Si evidenzia inoltre che l’attuale dirigente del settore, Giuseppe Calabretta, si è insediato il primo giugno 2025 e che il precedente dirigente non avrebbe consegnato tutti gli atti e i procedimenti in scadenza, compresa la cartella in questione.

Intanto gli interessi hanno continuato a maturare. Una simulazione di pagamento effettuata il 17 agosto 2026 ha restituito un importo aggiornato di 75.102,50 euro, con 3.197,17 euro di ulteriori interessi rispetto alla cartella del 2024. A questa cifra è stata aggiunta una disponibilità prudenziale di mille euro, portando la copertura finanziaria prevista a 76.102,50 euro.

La somma sarà prelevata dal capitolo del bilancio comunale destinato ai debiti fuori bilancio finanziati con avanzo di amministrazione accantonato. Il Consiglio dovrà pronunciarsi sul riconoscimento del debito, passaggio necessario per consentire il pagamento attraverso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Resta il nodo della gestione amministrativa della pratica: una cartella notificata nell’ottobre 2024, trasmessa agli uffici il mese successivo e tornata al centro dell’istruttoria soltanto nel 2026, quando, secondo l’Avvocatura comunale, i termini per contestarla risultavano già trascorsi.