Siracusa, un flash mob contro la violenza: “I panni sporchi si lavano in pubblico”

Venerdì 10 ottobre Siracusa ospiterà un flash mob dal titolo “I panni sporchi si lavano in pubblico – di violenza si può e si deve parlare”, un’iniziativa simbolica e di sensibilizzazione sul tema della violenza, organizzata con la partecipazione di diverse realtà associative cittadine.

Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 a Largo XXV Luglio, dove i partecipanti indosseranno dei panni simbolici e daranno vita a una passeggiata silenziosa che attraverserà il cuore della città. Il percorso prevede il passaggio da corso Matteotti a via Roma, piazza Minerva e piazza Duomo, fino a via P. Picherali, con arrivo a Largo Aretusa, luogo conclusivo dell’evento.

Qui, i “panni” verranno stesi in maniera simbolica, dando vita a un forte gesto collettivo. Seguirà un momento di condivisione con gli interventi dei rappresentanti delle realtà che hanno aderito all’iniziativa.

Per chi desidera partecipare solo alla fase finale, l’appuntamento è alle ore 16.45 direttamente a Largo Aretusa.

Il flash mob intende richiamare l’attenzione su un tema che troppo spesso resta nascosto tra le mura domestiche: la violenza. Un messaggio chiaro e diretto alla comunità, per ricordare che “di violenza si può e si deve parlare”.