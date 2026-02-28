Siracusa, un “focus” sulla cura e la prevenzione delle principali patologie riguardanti l’apparato otorinolaringoiatrico

Un “focus” sulla cura e la prevenzione delle principali patologie riguardanti l’apparato otorinolaringoiatrico, ma anche un “decalogo” delle corrette prassi da tenere per mitigare l’effetto delle infiammazioni nasali e dell’orecchio, cura delle malattie della laringe e della faringe. Approfondite inoltre le metodologie utilizzate in campo medico per affrontare al meglio il tema della sordità e ridurre così i disagi nella vita quotidiana e relazionale. Sono stati questi gli argomenti al centro dell’incontro, molto partecipato, tenuto giovedì sera nel salone della Cisl “Giulio Pastore”, di via Arsenale.

Ad illustrare i temi del terzo appuntamento denominato “Pensa alla salute: Un percorso guidato dai nostri specialisti”, è stato l’otorino Giuseppe Reale. All’evento promosso dalla Fnp, la Federazione nazionale dei pensionati della Cisl Ragusa Siracusa, in collaborazione con Anteas Siracusa, ha preso parte il segretario generale della Fnp Cisl Siracusa Ragusa, Antonio Nicosia che ha sottolineato come sia fondamentale la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della conoscenza delle principali tematiche che investono la terza età, per garantire un elevato grado di welfare, contribuendo per questa fascia contestualmente al miglioramento del livello di vita.