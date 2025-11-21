Siracusa, un gruppo di commercianti di Ortigia: “La nuova ZTL autunnale ci fa perdere fatturato”

Un gruppo di commercianti di Ortigia torna a chiedere al Comune di Siracusa la revisione della ZTL autunnale, ritenuta troppo restrittiva così come quella estiva, diversamente da quanto accadeva negli anni precedenti. Secondo gli esercenti, la nuova regolamentazione starebbe causando un sensibile calo del fatturato.

“La nostra richiesta è semplice: ripristinare la ZTL così com’era prima, con accesso libero da lunedì a venerdì e chiusura solo nel weekend negli orari stabiliti – spiegano i commercianti – Molti siracusani non entrano più in Ortigia perché trovano difficoltà a raggiungerla, e questo si traduce per noi in mancati guadagni”.

Gli esercenti hanno raccolto circa un centinaio di firme, che saranno consegnate all’amministrazione comunale insieme a una richiesta formale di revisione del provvedimento. “Siamo un gruppo numeroso e unito – sottolineano – e chiediamo soltanto di essere ascoltati. Il problema esiste e speriamo che il Comune voglia tenerne conto”.